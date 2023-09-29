"جني الأرباح" يدفع أسعار النفط إلى المنطقة الحمراء

عادت أسعار النفط للانخفاض في تعاملات اليوم الجمعة، حيث جرى تداول عقود الخام العالمي "برنت" عند مستوى 95 دولارا للبرميل.

وبحلول الساعة 10:10 بتوقيت موسكو، تراجعت عقود الخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.18% إلى 95.21 دولار للبرميل، فيما تم تداول عقود الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" عند 91.91 دولار للبرميل بزيادة طفيفة نسبتها 0.22% عن سعر الإغلاق السابق.

وجاء الانخفاض مع اتجاه المتعاملين إلى جني الأرباح من ارتفاع أسعار الذهب الأسود في الأسواق، وكانت أسعار الخام قد صعدت الخميس إلى أعلى مستوى في نحو عام.

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وأمس تراجعت عقود "برنت" عند التسوية بنسبة 1.35% إلى 93.10 دولار للبرميل، بعد أن سجلت في تعاملات الخميس مستوى 95.35 دولار للبرميل.

أما عقود الخام الأمريكي فقد انخفضت عند الإغلاق بنسبة 2.1% وبلغت 91.71 دولار للبرميل.

المصدر: RT + بلومبرغ