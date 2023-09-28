رئيس كازاخستان: مستعدون لنكون شريكا لأوروبا في مجال الموارد الطبيعية

أكد رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، أن بلاده على استعداد لأن تكون "شريكا موثوقا به" لألمانيا ودول أوروبا الأخرى في مجال الموارد الطبيعية وتوريدات المواد الخام.

وجاء في بيان صادر عن المكتب الصحافي للرئيس الكازاخستاني في أعقاب لقائه بممثلي أوساط الأعمال الكازاخستانية والألمانية، يوم الخميس، أن "رئيس الدولة حدد عددا من الاتجاهات الواعدة للتعاون المشترك".

وقال توكاييف إن "كازاخستان مستعدة قبل كل شيء لأن تكون شريكا موثوقا به في مجال الموارد الطبيعية والمواد الخام ذات الأهمية الحيوية، التي تحتاج إليها الصناعة في ألمانيا وأوروبا".

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وأضاف البيان أن "من المتوقع أن يزداد الطلب على المواد الخام الحيوية والمعادن النادرة أربعة أضعاف بحلول عام 2040. وحسب تقديرات البنك الدولي، تمتلك كازاخستان أكثر من 5 آلاف من المكامن التي لم يتم التنقيب عنها، بقيمة أكثر من 46 تريليون دولار".

وتابع توكاييف: "ولذلك بالذات عرضت على المستشار أولاف شولتس إنشاء كونسورتيوم لتنفيذ مشاريع مشتركة في مجال المواد الخام"، معتبرا أن هذه الفكرة ستسمح بإيصال التعاون بين كازاخستان وألمانيا إلى مستوى جديد.

وأجرى توكاييف مباحثات مع المستشار الألماني أولاف شولتز في برلين، يوم الخميس، حيث أبدى المستشار الألماني اهتماما بزيادة توريدات النفط من كازاخستان وتنويع سلاسل التوريدات وتنفيذ مشاريع في مجال البنية التحتية.

المصدر: تاس