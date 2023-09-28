السعودية..وزير السياحة يكشف عزم المملكة بناء 500 ألف غرفة فندقية جديدة ومواقعها (فيديو)

كشف وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب أن المملكة تعمل على بناء حوالي 400 إلى 500 ألف غرفة فندقية جديدة في مشاريع نيوم والقدية والدرعية وغيرها.

وفي كلمة له ضمن مؤتمر اليوم العالمي للسياحة 2023 في الرياض، أوضح أحمد الخطيب أن السعودية تحتاج لتوفير مليون وظيفة في قطاع السياحة خلال العشر السنوات القادمة.

وأضاف الخطيب أن السعودية أنشأت بالفعل حوالي 200 ألف وظيفة خلال السنوات الأربع الماضية، ويتبقى 800 ألف وظيفة تعمل على توفيرها في الفترة القادمة.

وأشار وزير السياحة السعودي إلى أن الغرف المعلن عنها والتي يتم العمل على بنائها كانت من قبل الجهات الحكومية فقط، وأن القطاع الخاص سيضيف العديد من الغرف.

فيديو | وزير السياحة أحمد الخطيب خلال #يوم_السياحة_العالمي يكشف عن عمل المملكة على بناء ما بين 400 إلى 500 ألف غرفة فندقية جديدة من خلال المشاريع الحكومية فقط#أسواق_السعوديةpic.twitter.com/ruPlt2lBAq — اقتصاد الإخبارية (@ekhbariya_eco) September 27, 2023

المصدر: "الإخبارية"