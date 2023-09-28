ماذا لو لم يرفع المركزي الروسي سعر الفائدة؟

صرحت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا بأن سعر صرف الروبل كان ليصبح أضعف لو أبقى المنظم الروسي سعر الفائدة الرئيسي عند 7.5% -8.5%.

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وجاء تصريح المسؤولة الروسية، خلال مشاركتها في منتدى موسكو المالي السابع، المنعقد حاليا في العاصمة الروسية.

وفي الشهر الجاري، قرر البنك المركزي الروسي رفع سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 1% إلى 13% سنويا.

وكان المركزي الروسي قد قرر قبل ذلك، في منتصف أغسطس الماضي، رفع سعر الفائدة الرئيسي بواقع 3.5% إلى 12% سنويا لدعم العملة الروسية.

المصدر: نوفوستي