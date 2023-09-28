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ماذا لو لم يرفع المركزي الروسي سعر الفائدة؟

مال وأعمال

ماذا لو لم يرفع المركزي الروسي سعر الفائدة؟
Globallookpress
صورة تعبيرية
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صرحت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا بأن سعر صرف الروبل كان ليصبح أضعف لو أبقى المنظم الروسي سعر الفائدة الرئيسي عند 7.5% -8.5%.

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وجاء تصريح المسؤولة الروسية، خلال مشاركتها في منتدى موسكو المالي السابع، المنعقد حاليا في العاصمة الروسية.

وفي الشهر الجاري، قرر البنك المركزي الروسي رفع سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 1% إلى 13% سنويا.

وكان المركزي الروسي قد قرر قبل ذلك، في منتصف أغسطس الماضي، رفع سعر الفائدة الرئيسي بواقع 3.5% إلى 12% سنويا لدعم العملة الروسية.

المصدر: نوفوستي

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