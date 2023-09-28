تركيا تخطط لمدّ سكة حديدية إلى نخجوان في أذربيجان

أعلن وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو، أن تركيا بدأت في إعداد مناقصة لمدّ سكة حديدية إلى مدينة نخجوان الأذربيجانية، وتخطط لإنجاز هذا المشروع في خمس سنوات.

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وقال الوزير في حديث لصحيفة "Yeni Şafak": "تستمر الاستعدادات الفنية للمناقصة، وتمت الموافقة على دراسة جدوى المشروع وسيبلغ طول السكة كارس-ناخجوان 224 كم".

وأضاف أنه من المقرر تنفيذ المشروع بجذب الاستثمارات والقروض، مشيرا إلى أنه تم إدراج هذا المشروع على برنامج الاستثمارات لعام 2023 كما سيتم اقتراحه في إطار برنامج الاستثمار لعام 2024.

وشدد الوزير على أن تنفيذ هذا المشروع "سيزيد من القدرة التنافسية لتركيا في التجارة الخارجية وعائدات الترانزيت".

وبدأت الأعمال التحضيرية للمشروع عام 2019 ومن المتوقع أن يتم بناء 5 محطات على الطريق من كارس إلى الحدود مع أذربيجان في منطقة ناخجوان.

وتبلغ السرعة التصميمية للقطارات 160 كم في الساعة ومن المقرر بناء 10 جسور و18 كم من خطوط المياه، و144 ممرا تحت الأرض على طول الطريق.

المصدر: تاس