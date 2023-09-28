انخفاض احتياطيات الذهب الأسود في أكبر موقع لتخزينه في الولايات المتحدة

أظهرت بيانات رسمية تراجع احتياطيات النفط الخام في مركز التخزين الرئيسي في كاشينغ بولاية أوكلاهوما الأمريكية.

وبحسب تقارير فقد تراجعت المخزونات في "كوشينغ" إلى أقل من 22 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، وسجلت أدنى مستوياتها منذ يوليو 2023.

وتعد "كوشينغ" مركزا استراتيجيا لأنها تستقبل النفط من الحقول الرئيسية في الولايات المتحدة وكندا، والذي يتم نقله عبر الأنابيب إلى المصافي في جنوب ووسط الولايات المتحدة أو إلى محطات التصدير على ساحل الخليج.

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وللمقارنة فقد كانت الاحتياطيات في يونيو الماضي 43 مليون برميل، ويشير تجار إلى أن الاحتياطيات التي تقل عن 20 مليون برميل تعتبر أقل من مستويات التشغيل.

وفي أسواق النفط ارتفعت الأسعار في ظل مخاوف من تراجع إمدادات الخام إلى الأسواق، وخاصة بعد صدور بيانات المخزونات الأمريكية.

وجرى تداول عقود خام "برنت" فوق مستوى 97 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى في قرابة 11 شهرا.

المصدر: وكالات