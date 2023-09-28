 
مباشر

انخفاض احتياطيات الذهب الأسود في أكبر موقع لتخزينه في الولايات المتحدة

مال وأعمال

انخفاض احتياطيات الذهب الأسود في أكبر موقع لتخزينه في الولايات المتحدة
Globallookpress
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w4ig

أظهرت بيانات رسمية تراجع احتياطيات النفط الخام في مركز التخزين الرئيسي في كاشينغ بولاية أوكلاهوما الأمريكية.

وبحسب تقارير فقد تراجعت المخزونات في "كوشينغ" إلى أقل من 22 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، وسجلت أدنى مستوياتها منذ يوليو 2023.

وتعد "كوشينغ" مركزا استراتيجيا لأنها تستقبل النفط من الحقول الرئيسية في الولايات المتحدة وكندا، والذي يتم نقله عبر الأنابيب إلى المصافي في جنوب ووسط الولايات المتحدة أو إلى محطات التصدير على ساحل الخليج.

إقرأ المزيد
ارتفاع أسعار النفط بعد صدور بيانات عن أكبر منشأة لتخزين الخام في الولايات المتحدة
ارتفاع أسعار النفط بعد صدور بيانات عن أكبر منشأة لتخزين الخام في الولايات المتحدة

وللمقارنة فقد كانت الاحتياطيات في يونيو الماضي 43 مليون برميل، ويشير تجار إلى أن الاحتياطيات التي تقل عن 20 مليون برميل تعتبر أقل من مستويات التشغيل.

وفي أسواق النفط ارتفعت الأسعار في ظل مخاوف من تراجع إمدادات الخام إلى الأسواق، وخاصة بعد صدور بيانات المخزونات الأمريكية.

وجرى تداول عقود خام "برنت" فوق مستوى 97 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى في قرابة 11 شهرا.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا