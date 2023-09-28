أسعار النفط تقفز بأكثر من 3% وتلامس 97 دولارا للبرميل

قفزت أسعار النفط 3% يوم الأربعاء إلى أعلى مستوى عند التسوية في 2023 بعد أن أثار انخفاض حاد في مخزونات الخام الأمريكية مخاوف من شح الإمدادات العالمية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.59 دولار بما يعادل 2.8 بالمئة، إلى 96.55 دولار للبرميل عند التسوية، وتخطت حاجز 97 دولارا خلال الجلسة.

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وقفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.29 دولار، أو 3.6 بالمئة إلى 93.68 دولار. وتجاوز أعلى مستوى في الجلسة 94 دولارا.

وأظهرت بيانات حكومية أن مخزونات النفط الخام الأمريكية انخفضت الأسبوع الماضي بنحو 2.2 مليون برميل إلى 416.3 مليون برميل، وهو ما يتجاوز بشكل كبير توقعات المحللين في استطلاع أجرته "رويترز" بانخفاض قدره 320 ألف برميل تقريبا.

وانخفضت مخزونات الخام الأمريكية في مركز التخزين الرئيسي في كاشينغ بولاية أوكلاهوما بواقع 943 ألف برميل خلال الأسبوع إلى ما دون 22 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ يوليو 2022.

وتقترب المخزونات في كاشينغ من مستويات منخفضة قياسية وذلك بسبب الطلب القوي على التكرير والتصدير، مما أثار المخاوف بشأن جودة النفط المتبقي في المركز، وما إذا كان سينخفض إلى ما دون الحد الأدنى لمستويات التشغيل.

المصدر: "رويترز" + وسائل إعلام