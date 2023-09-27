سهم شركة صينية عملاقة يهوي بعد تقارير عن رئيسها

ذكر تقرير الأربعاء أن الشرطة الصينية تحتجز رئيس شركة "إيفرغراند" الصينية للتطوير العقاري شو جيايين فيما تواجه الشركة المثقلة بالديون ضغوطات مالية حادّة.

وأفاد تقرير لوكالة "بلومبرغ" استند إلى مصادر، بأن رئيس الشركة خاضع "للرقابة المنزلية"، وهي صيغة لا تعني بأنه موقوف أو وجهت له اتهامات بارتكاب جريمة.

وقبل ذلك أشارت وسائل إعلام إلى أن السلطات احتجزت رئيس الشركة في وقت سابق هذا الشهر.

وذكر موقع "غوانتشا" الصيني أن شو وضع تحت رقابة السلطات "قبل بضعة أيام" وهو محتجز في بكين.

وتراجعت أسهم "إيفرغراند" بشكل حاد بعد ظهر الأربعاء في أعقاب ارتفاع طفيف في تداولات الصباح، لتختتم اليوم على انخفاض نسبته 19%.

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وساهمت ديون "إيفرغراند" الهائلة التي قدرتها الشركة بحوالي 328 مليار دولار أواخر يونيو في أزمة قطاع العقارات التي تتعمق، ما فاقم المخاوف حيال انعكاساتها على الساحة الدولية.

وعجزت الذراع العقارية للشركة هذا الأسبوع عن تسديد استحقاق رئيسي وأعلن موقع "كايشين" المالي الصيني بأنه تم اعتقال مسؤولين تنفيذيين سابقين من الشركة.

المصدر: أ ف ب