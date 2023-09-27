"أرامكو" السعودية تضع عينها على شركة بتروكيميائيات صينية

تتطلع شركة "أرامكو" السعودية لاستحواذ محتمل على حصة استراتيجية بنسبة 10% في مجموعة "جيانغسو شينغهونغ" الصينية للبتروكيميائيات.

ووقعت "أرامكو" والمجموعة الصينية اليوم، اتفاقية تعاون إطارية للدخول في مشاورات متعلقة باستحواذ محتمل للشركة السعودية على حصة استراتيجية بنسبة 10% في المجموعة، وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة "إيسترن شينغهونغ"، وتخضع الاتفاقية للتقييمات والموافقات اللازمة.

ووفقا لبيان صدر عن "أرامكو" فإنها تنوي الاستثمار استراتيجيا في شينغهونغ للبتروكيميائيات"، وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز العلاقة بين "أرامكو" و"إيسترن شينغهونغ".

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وتمتلك شركة "شينغهونغ للبتروكيميائيات" وتدير مجمعا متكاملا للتكرير والبتروكيميائيات بطاقة إنتاجية تبلغ 320 مليون برميل يوميا، ومجمعا لتحويل الميثانول إلى الأوليفينات ومشتقاتها، كما تملك من خلال شركاتها التابعة والمملوكة بالكامل، منشأة لإنتاج حمض التريفثاليك المنقى. وتقع مرافقها في مجمع للصناعات البتروكيميائية بمقاطعة جيانغسو.

وبموجب اتفاقية التعاون الإطارية، تعتزم "أرامكو" تزويد شركة "شينغهونغ" بالنفط الخام والمواد الخام الأخرى، كما تعتزم الشركة السعودية والشركة الصينية التعاون لتنفيذ مشروع توسعة كبير، رهنا بما ستفضي إليه المشاورات بين الطرفين وإبرام اتفاقيات نهائية ملزمة.

المصدر: RT