وزارة المالية التركية تدعو المواطنين إلى الصبر

دعا وزير المالية والخزانة التركي محمد شيمشك، في حديث لصحيفة فايننشال تايمز، المواطنين في بلاده إلى التحلي بالصبر على خلفية الانعطاف الاقتصادي الذي تشهده تركيا حاليا.

ونقلت الصحيفة عن الوزير التركي، تأكيده على السعي إلى "إعادة التوازن إلى الاقتصاد وتخفيف الطلب المحلي " بعد عدة سنوات من السياسات الاقتصادية غير التقليدية.

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وشدد الوزير على أن الرئيس رجب طيب أردوغان، أيد التحول في السياسة، والذي تسبب بحدوث ارتفاع أسعار الفائدة بأكثر من 20 نقطة مئوية، بعد الانتخابات في مايو.

وأضاف الوزير التركي: "نحن نسير على الطريق الصحيح. هناك أدلة قوية على عودة الثقة. لكن يجب أن نتحلى بالصبر، فالأمر لا يزال ليس سهلا".

وفي وقت سابق، أفاد نفس الوزير بأن السلطات تعتزم تشديد سياسة الائتمان وحجم الإقراض للسكان.

وأكد على أن الحكومة تعتزم تنظيم عملية منح القروض العقارية لتصبح أكثر صرامة، والحد من إصدار قروض السيارات.

ومن أجل تطبيع الوضع مع سعر صرف الليرة التركية، قام البنك المركزي التركي بزيادة سعر الفائدة الرئيسي بشكل حاد إلى 25٪ منذ بداية العام.

المصدر: تاس