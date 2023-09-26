لوكاشينكو: سنبحث مع بوتين في 15 أكتوبر في قرغيزستان مشروعين مشتركين هامين

قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، إنه سيناقش مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في يوم 15 أكتوبر، موضوع الإنتاج المشترك لمعدات الطيران وبناء سكة حديد من بيلاروس إلى بطرسبورغ.

وأضاف لوكاشينكو خلال لقاء مع حاكم مقاطعة لينينغراد ألكسندر دروزدينكو الموجود في مينسك: "سنلتقي يوم 15 أكتوبر في قرغيزستان".

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وذكر لوكاشينكو أنه أجرى محادثات هاتفية يوم الاثنين مع بوتين، تمت خلالها مناقشة المشاريع البيلاروسية الروسية الكبيرة.

وقال: "تحدثت أمس مع الرئيس الروسي. لم نعلن عن هذه المحادثة بشكل خاص. يجب أن أشير إلى أننا ناقشنا مشروعين بما في ذلك الإنتاج المشترك للطائرات ذات السعة الصغيرة، والتي عليها طلب كبير في روسيا. هذه الطائرات مطلوبة لأنها تستطيع الهبوط على مدرجات ترابية. لدينا الكفاءات اللازمة لذلك في بيلاروس، واقترحنا بناء هذه الطائرة، وكذلك تطوير إنتاج المكونات الفردية للطائرة Il-96 بشكل مكثف وصيانتها هنا في بيلاروس"، ونوه بأنه سيواصل مناقشة هذين المشروعين خلال اللقاء في قرغيزستان.

وقال إنه "خلال المحادثة، تم كذلك التطرق إلى مشروع بناء خط السكة الحديد الثاني من بيلاروس إلى لينينغراد، حتى نتمكن من نقل كميات كبيرة من البضائع إلى موانئكم ومن هناك العمل للعالم كله. وهذا مهم جدا بالنسبة لنا، فنحن منخرطون في بناء الموانئ. لكن عنق الزجاجة لدينا هو السكك الحديدية".

المصدر: تاس