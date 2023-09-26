رويترز: السلطات الأمريكية تؤجل خروج مطاعم كنتاكي من روسيا

أفادت وكالة رويترز، بأن السلطات الأمريكية ذات العلاقة، قررت تأجيل خروج سلسلة مطاعم كنتاكي (KFC) للوجبات السريعة من روسيا.

ووفقا للوكالة، قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية بتأجيل خروج مالك العلامة التجارية KFC Yum! من السوق الروسية بسبب ضرورة القيام بتسديدات مالية في الميزانية الروسية.

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وقال سيرغي ليفين، رئيس الدائرة القانونية في شركة Unirest الكيان القانوني الروسي لشركة Yum، إن عملية خروج الشركة المذكورة من السوق الروسية، تأخر في البداية بسبب تعثر عملية العثور على مشتر ومناقشة شروط الاتفاق على الصفقة مع اللجنة الحكومية.

وأضاف ليفين: "وتم تأجيل الإغلاق مرة أخرى في سبيل الاتفاق على الإجراء الصحيح لدفع ضريبة الخروج. بدا أن كل شيء قد تم الاتفاق عليه وكانت الصفقة تتجه نحو الاكتمال، ولكن بعد ذلك تدخلت (OFAC) وتوقفت العملية".

وذكر ليفين، أن (OFAC) اضطرت إلى تعليق مغادرة الشركة المذكورة من روسيا، بسبب مطالبة موسكو بدفع المساهمات المالية في الميزانية الفيدرالية، والتي تم تقديمها في ديسمبر 2022. الجانب الأمريكي وصف هذا المطلب بأنه "ضريبة خروج" من السوق الروسية.

وقال ليفين: "ونتيجة لذلك، تأخرت العملية رغم أننا أنجزنا كل الإجراءات الضرورية بنجاح في منتصف أبريل".

ونوه ليلفين بأن شركة Unirest تأمل في استكمال عملية تغيير العلامة التجارية في عام 2024. وتتوقع الشركة أنه بحلول نهاية عام 2023، سيصبح 60٪ من إجمالي عدد مطاعم كنتاكي في روسيا تحت إدارة شركة "روستيكس" الروسية.

المصدر: تاس