نفط برنت يتراجع في بورصة ICE إلى ما دون 92 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 13 سبتمبر

أظهرت بيانات التداول أن سعر العقود الآجلة للنفط الخام من ماركة برنت تسليم ديسمبر في بورصة لندن ICE انخفض إلى أقل من 92 دولارا للبرميل.

وهذه هي المرة الأولى التي تشهد فيها أسعار خام برنت مثل هذا التراجع منذ 13 سبتمبر 2023.

إقرأ المزيد

ووفقا لبيانات البورصة، في الساعة 10:34 بتوقيت موسكو، انخفض سعر برنت إلى 91.8 دولار للبرميل (-1.72٪).

وبحلول الساعة 10:40 بتوقيت موسكو، كان خام برنت قد تباطأ في انخفاضه وتم تداوله عند 92.17 دولار (-1.33٪).

وفي الوقت نفسه، انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط للتسليم في نوفمبر بنسبة 0.85٪، لتصل إلى 88.58 دولار للبرميل.

المصدر: تاس