خبير يتحدث عن أمر غامض حول "ممر بايدن" وتوجيه ضربة لقناة السويس المصرية

اعتبر سالم بن حمد الجهوري، الكاتب الصحفي العماني والخبير في الشؤون الدولية أن أهداف مشروع "الممر الاقتصادي" - المعروف إعلاميا باسم "ممر بايدن" غير واضحة وغير محددة.

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وحول ما إذا كان هدف المشروع إضعاف قناة السويس في مصر، أكد الجهوري أن المشروع سيواجه صعوبات بالغة وقد لا يكتب له النجاح تجاريا ولا يستطيع منافسة القناة المصرية.

وتساءل الجهوري خلال حديث خاص لإذاعة الشبيبة عبر برنامج "مع الشبيبة"، أنه إذا كان الممر بديلا لطريق الحرير فما هي البضاعة التي ستقدمها الهند لأسواق العالم؟"، مضيفا أنه "من غير المجدي أن يمر عبر السفن ثم القطارات ثم السفن ثم القطارات وفيه شي من الغموض".

ورجح المحلل السياسي العماني أن الممر الاقتصادي ليس موضوعا تجاريا بل سياسي، موضحا أن المشروع تقف وراءه أمريكا وتدعمه إسرائيل وهدفه جر بعض الدول للتطبيع وفرض واقع العلاقات وقد تكون هناك أهداف غربية لإضعاف طريق الحرير.

المصدر: جريدة الشبيبة العمانية