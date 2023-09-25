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السعودية تعلن تخصيص 2.5 مليون دولار لمبادرة أشعة الأمل

مال وأعمال

السعودية تعلن تخصيص 2.5 مليون دولار لمبادرة أشعة الأمل
Globallookpress
صورة من الأرشيف
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أعلنت السعودية، اليوم الاثنين، دعمها لمبادرة أشعة الأمل بـ2.5 مليون دولار من أجل المساعدة في إنقاذ الأرواح، والتصدي لأعباء أمراض السرطان، باستخدام التقنيات النووية.

وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، خلال كلمة المملكة العربية السعودية في اجتماع الدورة السابعة والستين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، المنعقد في العاصمة النمساوية فيينا إن "هذا الدعم يأتي امتدادا لدعم المملكة المستمر لجهود الوكالة ومبادراتها المتميزة لخدمة البشرية".

وهنأ وزير الطاقة السعودي الوكالة والدول الأعضاء باقتراب بدء تشغيل مركز تدريب الأمن النووي، في سايبرسدورف، المقرر افتتاحه في شهر أكتوبر من هذا العام، الذي بادرت المملكة بطرح فكرة تأسيسه ودعمه ماليا، بتعاون من دول أخرى.

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وأوضح أن المملكة تتطلع إلى أن يكون المركز رافدا أساسا يمكن الوكالة من تعزيز قدرات جميع الدول الأعضاء في العديد من مجالات الأمن النووي، ويكون مركزا مرجعيا للأمن النووي.

المصدر: واس

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