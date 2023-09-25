لقاء إيراني - مصري

التقى وزير الاقتصاد الإيراني سيد احسان خاندوزي، على هامش اجتماع البنك الآسيوي للبنية التحتية في مصر، مع وزير المالية المصري محمد معيط، وعرضا تطورات العلاقات الثنائية والتجارية.

وأكد وزير الاقتصاد الإيراني أن "إيران مستعدة لتطوير التعاون في مجال الأعمال المصرفية والبنية التحتية الآسيوية، بنك التنمية الاقتصادية، البنك المشترك بين مصر وإيران، شركة مصر وإيران للنسيج وشركة الشحن المشتركة وايضا هناك أولوية لنقل التكنولوجيا الصيدلانية والمعدات الطبية".

واقترح تشكيل لجنة مشتركة بين نائب وزير الاقتصاد في ونائب وزير المالية المصري لمواصلة التواصل ومتابعة المشاريع التي تمت مناقشتها.

بدوره، أكد وزير المالية المصري استعداد بلاده لتنفيذ المقترحات التي تقدم بها نظيره الإيراني، وقال إن مصر ترى أنه من المهم توسيع وتطوير العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأوضح أنه يمكن أن يتعاون البلدان في مجال السياحة وتشجيع الاستثمار من خلال الاتفاقيات والمذكرات الجمركية وتخفيض التعريفات والضرائب والتعاون في الإنتاج المشترك.

المصدر: "مهر"