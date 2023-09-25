"إينوبروم كازاخستان".. 40 مشروعا بأكثر من 16 مليار دولار لتعزيز الروابط بين موسكو وأستانا

صرح رئيس وزراء كازاخستان عليخان سمايلوف، بأن موسكو وأستانا تعملان على تنفيذ 40 مشروعا مشتركا بقيمة أكثر من 16 مليار دولار في كازاخستان.

وجاء تصريح رئيس حكومة كازاخستان في الجلسة العامة للمعرض الصناعي الدولي "إينوبروم كازاخستان" بمشاركة رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين.

وقال سمايلوف مرحبا برئيس الوزراء الروسي: "بفضل التعاون الصناعي بين بلدينا، تم بالفعل تنفيذ 30 مشروعا مشتركا في كازاخستان، وهناك 40 مشروعا آخر بقيمة تزيد عن 16 مليار دولار قيد التنفيذ".

وقبل ذلك أشار رئيس لجنة التنمية الصناعية بوزارة الصناعة الكازاخستانية عظمت بانباييف، إلى نمو حجم التبادل التجاري بين كازاخستان وروسيا بنسبة 3.2% في العام 2022 إلى 26 مليار دولار.

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وفي مؤشر على قوة واستراتيجية العلاقات بين روسيا وكازاخستان، أفاد بانباييف، بأنه تم تحديد 143 مشروعا مشتركا بين البلدين، تم تنفيذ 30 مشروعا منها.

وينعقد معرض "إينوبروم" في عاصمة كازاخستان في مركز المعارض الدولي "إكسبو" في الفترة من 25 إلى 27 سبتمبر الجاري، ووفقا للحكومة الروسية فإن المعرض ينعقد لأول مرة في كازاخستان وسيجمع أكثر من 10 آلاف مشارك من 18 دولة.

ويهدف المعرض إلى تطوير التعاون الصناعي وجذب الاستثمار وتوسيع التعاون التجاري وتبادل الخبرات، وستقوم الشركات الصناعية والمبتكرة الرائدة في البلدين بتقديم ابتكاراتها، وتشارك في الحدث شركات من الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

وكان رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين قد وصل إلى أستانا عاصمة كازاخستان للمشاركة في فعاليات وأنشطة المعرض، وعقد مباحثات ثنائية مع المسؤولين الكازاخستانيين.

وعن أهداف الحدث، صرح السفير الروسي لدى كازاخستان أليكسي بورودافكين بأن معرض "إينوبروم" يهدف لإقامة تعاون صناعي بين روسيا وكازاخستان وقرغيزستان ودول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي الأخرى.

المصدر: RT + تاس