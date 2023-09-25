سوبيانين: زيادة عدد براءات الاختراع للمشاركين في مجموعة الابتكار بالعاصمة

قال عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، إن عدد براءات الاختراع للمشاركين في مجموعة العاصمة للابتكار ارتفع بمقدار الربع، وتم بشكل إجمالي تسجيل أكثر من 19.8 ألف براءة اختراع هناك.

وأضاف العمدة: "بحلول نهاية عام 2022، كان المشاركون في مجموعة موسكو للابتكار قد سجلوا براءات اختراع لنحو 16 ألف اختراع، وخلال الأشهر الماضية من عام 2023، ارتفع عددها بنسبة 23.8% ".

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وأشار سوبيانين إلى أن أكثر من 35 ألف مؤسسة من موسكو و81 منطقة في روسيا، انضمت إلى مجموعة الابتكار بالعاصمة الروسية. وتم إنشاء نظام بيئي كامل لحماية وتسويق حقوق الملكية الفكرية، وجذب الاستثمارات والحصول على فوائد من حكومة موسكو للمشاركين في المجموعة.

وقال عمدة العاصمة: "على سبيل المثال، بفضل خدمة التسجيل الطوعي لحقوق الأفكار والتطورات، يمكن لرواد الأعمال في موسكو ببضع نقرات ومجانا تماما تسجيل الأشياء والمعلومات حول أصحاب حقوق الطبع والنشر، وتكاليف إنشاء العمل الفكري في شبكة blockchain والبدء "إدارة الأصول غير الملموسة للشركة في شكل رقمي".

ونوه بإمكانية الحصول على قرض ميسر يصل إلى 50 مليون روبل باستخدام الملكية الفكرية كضمان - وستعمل هياكل العاصمة كضامن للبنك.

وقال: "يمكن للمخترعين الحصول على منحة بمبلغ 75 ألف روبل للحصول على براءة اختراع روسية أو عند تقديم طلب للحصول على براءة اختراع أجنبية - ما يصل إلى 2 مليون روبل".

المصدر: نوفوستي