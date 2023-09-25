انخفاض معظم أسواق الأسهم الآسيوية على وقع أسوأ أسبوع لوول ستريت منذ 6 أشهر

انخفضت معظم أسواق الأسهم في آسيا، باستثناء سوق طوكيو، بعد أن تكبدت وول ستريت المزيد من الخسائر في أسوأ أسبوع لها منذ 6 أشهر.

وأثرت المخاوف المتعلقة بقطاع العقارات في الصين، وإغلاق الحكومة الأمريكية، والإضراب المستمر لعمال صناعة السيارات الأمريكيين، على معنويات المستثمرين.

فقد هوى سهم شركة "تشاينا إيفرغراند" العقارية المتعثرة بنسبة 18.2% بعد أن أعلنت عدم قدرتها على جمع المزيد من الديون، وهو مأزق قد يعرض خطط إعادة هيكلة ديون الشركة - البالغة 300 مليار دولار - للخطر.

وهبط مؤشر "هانغ سنغ" في هونغ كونغ بنسبة 1.3% مسجلا 17819.52 نقطة، في حين انخفض مؤشر "شنغهاي المركب" بنسبة 0.3% إلى 3121.78 نقطة.

وارتفع مؤشر "نيكي 225" الياباني بنسبة 0.6% إلى 32590.33 نقطة.

وفي سيئول، خسر مؤشر "كوسبي" 0.6% ليسجل 2492.15 نقطة، وانخفض مؤشر "إس آند بي / إيه إس إكس 200" الأسترالي بنسبة 0.3% ليصل إلى 7048.00 نقطة.

كما تراجع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" الجمعة بنسبة 0.2% إلى 4320.06 نقطة، وانخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.3% عند 33963.84 نقطة.

أما مؤشر "ناسداك المركب" فانخفض بنسبة 0.1% إلى 13211.81 نقطة.

المصدر: AP