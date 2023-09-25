يورغنسن: الاتحاد الأوروبي بات مرتبطا بالغاز الطبيعي المسال الأمريكي لعقود

قالت ديتي يول يورغنسن، مديرة شؤون الطاقة في المفوضية الأوروبية، إن الاتحاد الأوروبي سيعتمد على الغاز الطبيعي المسال الأمريكي خلال العقود القادمة بعد تخفيض مشتريات الغاز الروسي.

وأكدت المسؤولة الأوروبية، في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز، أن الاتحاد الأوروبي يملك كل الأدوات اللازمة للصمود ولعبور أزمة طاقة شتوية دورية أخرى مع استمرار الأزمة في أوكرانيا.

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ووفقا للمعلومات المتوفرة لدى الصحيفة، ستشمل الإجراءات التي سيتخذها الاتحاد الأوروبي، توسيع قطاع الطاقة المتجددة.

في الوقت نفسه، اعترفت يورغنسن، بأن عملية استبدال الغاز ستستغرق عقودا أخرى، حيث سيتعين على الأوروبيين شراء الغاز بشكل أساسي من الولايات المتحدة.

وقالت يورغنسن للصحيفة خلال وجودها في نيويورك: "خلال العقدين المقبلين، سنحتاج في الاتحاد الأوروبي إلى بعض جزيئات الوقود الأحفوري... وفي هذا السياق ستكون هناك حاجة للوقود الأمريكي".

وفي وقت سابق، صرح نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروش شيفتشوفيتش بأن التخلي عن توريدات الغاز الروسي بالكامل أمر "شبه مستحيل".

وقال شيفتشوفيتش في تصريح لصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية: "في العام الماضي قلصنا استيراد الغاز من روسيا من 150 مليار متر مكعب إلى ما دون 80 مليار متر مكعب. وفي العام الجاري سيبلغ حجم الاستيراد 40 مليار متر مكعب، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال".

المصدر: نوفوستي