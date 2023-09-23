وزير الخارجية السعودي يؤكد أهمية التعاون الجماعي مع "أوبك+" (فيديو)

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، يوم السبت، إن المملكة تؤكد على أهمية التعاون الجماعي مع تحالف "أوبك+" لاستقرار أسواق النفط العالمية.

وأضاف في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن المملكة حريصة على الحفاظ على استقرار أسواق البترول العالمية وموثوقيتها واستدامتها وأمنها وتلبية احتياجات المستهلكين لضمان اقتصاد عالمي سليم يعود بالنفع على المنتجين والمستهلكين.

وصرح وزير الخارجية السعودي بأن استقرار أسواق الطاقة العالمية يعد ركيزة مهمة للاقتصاد العالمي ونموه.

وأكد أن المملكة العربية السعودية حرصت على الحفاظ على استقرار أسواق البترول العالمية وموثوقيتها واستدامتها وأمنها وتلبية احتياجات المستهلكين، لضمان اقتصاد عالمي سليم يعود بالنفع على المنتجين والمستهلكين.

#نيويورك | سمو #وزير_الخارجية@FaisalbinFarhan : يُعد استقرار أسواق الطاقة العالمية ركيزةً مهمة للاقتصاد العالمي ونموه، وحرصت المملكة العربية السعودية على الحفاظ على استقرار أسواق البترول العالمية وموثوقيتها واستدامتها وأمنها وتلبية احتياجات المستهلكين، لضمان اقتصادٍ عالمي سليم… — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) September 23, 2023

وذكر أن سياسة "أوبك+" أسهمت في مراقبة الأسواق عن كثب وتبني نهج احترازي في استقرار أسواق البترول وتوازنها على غرار أسواق الطاقة الأخرى مثل الغاز الطبيعي والفحم.

📹 | سمو #وزير_الخارجية@FaisalbinFarhan: حرصت المملكة العربية السعودية على الحفاظ على استقرار أسواق البترول العالمية وموثوقيتها واستدامتها وأمنها وتلبية احتياجات المستهلكين، لضمان اقتصادٍ عالمي سليم يعود بالنفع على المنتجين والمستهلكين.#السعودية_في_الأمم_المتحدة 🇸🇦 pic.twitter.com/89BKJXSBvq — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) September 23, 2023

المصدر: RT