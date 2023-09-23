شركة كورية جنوبية تحصل على مشروع بناء شبكة كهرباء ذات جهد عال في البحرين

أعلنت شركة تايهان للأسلاك الكهربائية الكورية الجنوبية، الجمعة، أنها فازت بطلبية لمشروع بناء شبكة كهرباء ذات جهد عال للغاية من هيئة مياه الكهرباء البحرينية (EWA).

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ووفق وكالة الأنباء الكورية الجنوبية، فإن شركة تايهان للأسلاك الكهربائية دخلت سوق البحرين لأول مرة من خلال هذا الطلب، الذي تبلغ قيمته حوالي 60 مليون دولار(80 مليار وون).

وتشمل الصفقة مشروعا جاهزا لبناء شبكة كهرباء تحت الأرض بجهد 400 كيلوفولت لربطها بمحطة فرعية جديدة يجري بناؤها في منطقة الجسرة شمال غربي البحرين.

ويوفر مشروع تسليم المفتاح لشبكة الطاقة جميع المواد، بما في ذلك الكابلات ذات الجهد العالي للغاية ومواد التوصيل، كما ينفذ أيضا تصميم شبكة الطاقة وتركيبها وتوصيلها واختبارها. ويتطلب تنفيذ المشروع مهارات فنية وقدرات عالية، بحسب "يونهاب".

ومن المتوقع أن يؤمن هذا الطلب ميزة تنافسية في مشاريع تحسين البنية التحتية للطاقة الجاري تنفيذها في البحرين ومشاريع الطاقة المتجددة الجديدة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

المصدر: يونهاب