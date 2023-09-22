حكومة كوريا الجنوبية تستهدف إسمنت مصر الأبيض بقراراتها

أعلنت وزارة الصناعة الكورية الجنوبية يوم الخميس أن سيئول قرّرت فرض رسوم لمكافحة الإغراق على الإسمنت البورتلاندي الأبيض المستورد من مصر وتقديم توصية إلى وزارة المالية بهذا الغرض.

قالت وزارة الصناعة الكورية إنه بعد إجراءات الفحص الأولي، قررت لجنة التجارة الكورية تقديم توصية إلى وزارة المالية بفرض رسوم مؤقتة بنسبة 72.23% على الإسمنت الأبيض القادم من مصر، لمنع الأضرار المحتملة من تلك الواردات على الصناعة المحلية، بينما ستقوم بإجراء تحقيق إضافي.

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يشار إلى أن التحقيق الذي تم كان قد جاء في الوقت الذي تقدمت فيه شركة "يونيون" المحلية لإنتاج الإسمنت بشكوى في مارس الماضي ضد شركتي "رويال المنيا" المصرية للإسمنت وشركة "الباتروس" العالمية المحدودة لتجارة الإسمنت، حيث اشتكت من أن وارداتهما الرخيصة أثرت سلبا على أعمالها وعلى صناعة الأسمنت في كوريا الجنوبية.

هذا ومن المفترض أن تتخذ وزارة المالية قرارا بحلول أكتوبر المقبل. وستقوم لجنة التجارة الكورية، التابعة لوزارة التجارة والصناعة والطاقة، بإجراء تحقيق إضافي لتحديد المعدلات النهائية للرسوم الجمركية.

يُذكر أن شركة "يونيون" هي الشركة المصنعة الوحيدة في كوريا الجنوبية للإسمنت البورتلاندي الأبيض، والذي يستخدم في أعمال البناء العام والديكور.

كما يشكل الإسمنت الأبيض المصري نسبة 10%، أو 10 آلاف طن، من حصة السوق في كوريا الجنوبية في عام 2022، بحسب الوزارة.

المصدر: يونهاب