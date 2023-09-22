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بوتين يتفقد مدرسة للبرمجة والتكنولوجيا في شمال روسيا

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بوتين يتفقد مدرسة للبرمجة والتكنولوجيا في شمال روسيا
Sputnik
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال تفقده "المدرسة 21"
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تفقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في زيارة عمل إلى مقاطعة نوفغورود الروسية، مركزا فريدا بمجال الإبتكار التكنولوجي يهدف لتعليم الأطفال، وقد تم افتتاحه في وقت سابق من الشهر الجاري.

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وزار الرئيس الروسي المركز العلمي والتكنولوجي للابتكار والإلكترونيات الذكية (ISTC) في مدينة فيليكي نوفغورود، الواقعة في شمال روسيا، وخلال الزيارة تفقد "المدرسة 21".

ومشروع المدرسة، التي افتتحت في سبتمبر 2023، تم تنفيذه بالتعاون بين مصرف "سبيربنك" وسلطات مقاطعة نوفغورود وجامعة نوفغورود.

وستجذب المدرسة الجديدة الأفراد الراغبين في تلقي التعليم في مجال تكنولوجيا المعلومات في المنطقة الشمالية الغربية من روسيا مثل مقاطعة نوفغورود وبسكوف وسان بطرسبورغ ومقاطعة لينينغراد.

و"مدرسة 21" هي مدرسة مختصة في مجال البرمجة تتيح لأي شخص فوق الـ18 عاما الحصول على مهنة في مجال تكنولوجيا المعلومات بشكل مجاني.

المصدر: تاس

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