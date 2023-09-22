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ارتفاع احتياطيات تركيا الدولية للأسبوع الـ14.. فكم بلغت؟

مال وأعمال

ارتفاع احتياطيات تركيا الدولية للأسبوع الـ14.. فكم بلغت؟
Globallookpress
صورة تعبيرية
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ارتفعت احتياطيات البنك المركزي التركي في الأسبوع المنتهي في 15 سبتمبر الجاري إلى 121.515 مليار دولار، مسجلة ارتفاعا للأسبوع الـ14 على التوالي.

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وأوضح بيان المركزي التركي، أن إجمالي احتياطي المركزي من العملات الأجنبية ارتفع في الفترة المذكورة بمقدار 788 مليون دولار إلى 80 مليارا و59 مليون دولار.

أما إجمالي احتياطيات الذهب فقد ارتفع بمقدار 81 مليون دولار إلى 41 مليارا و374 مليون دولار.

وفي أغسطس الماضي، ارتفعت احتياطيات البنك المركزي بمعدل 4.5 بالمئة مقارنة مع يوليو الماضي، مسجلة 116.6 مليار دولار.

وكانت احتياطيات العملات الأجنبية قد ارتفعت في الفترة المذكورة 7.6 بالمئة إلى 67.4 مليار دولار، فيما ارتفعت احتياطيات الذهب 0.9 بالمئة إلى 41.8 مليار دولار.

المصدر: الأناضول

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