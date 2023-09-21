"سوبر مان" الصيني يتصدر أقطاب العقارات بالعالم

احتل الملياردير الصيني لي كا شينغ صدارة أقطاب العقارات بالعالم بثروة تقدر بنحو 28.4 مليار دولار، وبحسب "بلومبرغ" فإن رجل الأعمال الصيني يلقب بـ"سوبر مان" بسبب براعته الاستثمارية.

وأشارت إلى أن رجل الأعمال الصيني اكتسب اللقب بعد أن تنبأ بدقة في عام 2007 أزمة سوق الأوراق المالية في الصين، وفي العام 2009 توقع ارتفاع أسعار المساكن في هونغ كونغ.

وبدأت المسيرة المهنية لقطب العقارات بعد أن أسس رجل الأعمال، البالغ من العمر 95 عاما، مصنعا لصناعة الزهور البلاستيكية في 1950، أعقبها الانطلاق للاستثمار في العقارات.

وتتكون ثروته من حصص في شركات مساهمة تضم شركة التطوير العقاري، منها، "CK Asset" ومجموعة "CK Hutchison Holdings" ومقرها هونغ كونغ، كما تمتلك شركته عقارات في سنغافورة والمملكة المتحدة.

وتوسعت أعمال رجل الأعمال بعد شراء حصة 22% في دار التجارة البريطانية هاتشيسون وامبوا بسعر مغر، وكانت تمتلك أرصفة وأحواض بناء السفن وعقارات ومتاجر بيع بالتجزئة في هونغ كونغ.

في العام 2015، أكمل الملياردير أكبر عملية إعادة تنظيم لمجموعة شركاته من خلال إنشاء "تشيونغ كونغ هولدينغ" التي تضم أصوله العقارية، و"CK Hutchison"، والتي تمتلك موانئ وتجارة التجزئة.

المصدر: بلومبرغ