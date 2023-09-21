مصر تصنع عشرات القوارب والمراكب بقرار من السيسي (صور)

تمكنت مصر من صناعة عشرات القوارب والمراكب بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحديث أسطول الصيد المصري وتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص.

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وأعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، انتهاء المرحلة الثانية من مشروع تحديث أسطول الصيد المصري ببناء 25 مركب صيد و50 قاربا لخدمة نشاط الصيد بالبحيرات المصرية.

وتفقد ربيع أعمال التشطيبات النهائية لـ75 مركبا وقارب صيد تلائم نشاط الصيد بالبحيرات المصرية من خلال طرازين مختلفين منها 25 مركب صيد متوسطة الحجم يبلغ طول المركب 10 أمتار، وهو مزود بـ2 محرك، ويحتوي على غرفة معزولة لحفظ الأسماك ويكفي لـ4 صيادين، بالإضافة إلى 50 قاربا من طراز آخر راعى تصميمه احتياجات صغار الصيادين، ويبلغ طول القارب 5 أمتار، ومزود بمحرك واحد.

كما تابع رئيس الهيئة الأعمال الإنشائية لمصنع بناء القاطرات الجديد الجاري إنشائه على مساحة 9000 متر مربع والمقرر أن تبدأ باكورة إنتاجه ببناء 10 قاطرات بقوة شد 90 طنا بتعاون مشترك مع شركات وترسانات هيئة قناة السويس، بما يتيح تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا.

وأكد الفريق ربيع أن مشروع تطوير أسطول الصيد المصري يحقق التكامل المنشود مع المشروع القومي العملاق لتطوير البحيرات المصرية و الذي قطعت فيه الدولة المصرية شوطا كبيرا وشاركت فيه هيئة قناة السويس مشاركة فعالة من خلال الإشراف على أعمال التكريك والتطهير التي تتم للبحيرات لتحقيق الاستفادة المثلى من ثروات مصر البحرية.

المصدر: RT