نوفاك يحدد شرطا لنجاح تطور مجمع الوقود والطاقة الروسي

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك في الجلسة العامة لمنتدى TNF للصناعة والطاقة، إن تطور مجمع الوقود والطاقة الروسي سيعتمد على النجاحات في تطوير قطاع بناء الماكينات الوطني.

وأشار نوفاك إلى أن الاقتصاد الروسي ومجمع الوقود والطاقة، يواجهان تحديات غير مسبوقة بسبب الأحداث المتتالية في مجال السياسة الخارجية.

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ووفقا له، اضطرت روسيا، من أجل توفير إمكانية نقل موارد الطاقة إلى الخارج، لإجراء تغييرات جذرية في سلاسل النقل والخدمات اللوجستية التي ترسخت على مدى عقود. وتمت إعادة توجيه حصة كبيرة من صادرات المنتجات النفطية إلى أسواق أخرى. وأكد نائب رئيس الوزراء الروسي، أن هذا أصبح ممكنا بسبب قيام الحكومة بتنويع التصدير خلال السنوات العشر الماضية.

وكمثال ذكر نوفاك إطلاق عمل الموانئ الجديدة وتشغيل منظومات خطوط الأنابيب بين شرق سيبيريا والمحيط الهادئ.

وأضاف نوفاك أنه على الرغم من العقوبات، بلغ إجمالي حجم إنتاج النفط في البلاد 535 مليون طن، أي بزيادة 2% عما كان عليه في عام 2021.

وحسب توقعات وزارة الطاقة الروسية، في عام 2023، سيتجاوز حجم سوق معدات النفط والغاز وخدمات حقول النفط في روسيا 3 مليارات روبل. وأكد نائب رئيس الوزراء الروسي أنه في مثل هذه الظروف، يتزايد الطلب على المعدات والتكنولوجيا في البلاد. وأشار إلى أنه يجب على المؤسسات الصناعية زيادة إنتاج المعدات المحلية والعمل لتعويض التكنولوجيات المستوردة وضمان الجودة والخدمة العالية.

وفي وقت سابق، أفادت وزارة الصناعة والتجارة الروسية، بأن اعتماد البلاد على المعدات والتقنيات الأجنبية في صناعة النفط والغاز انخفض إلى 38-40% من 60% وذلك خلال فترة 9 سنوات.

المصدر: فيدومستي