إيران تستعيد مكانتها في "أوبك" ومسؤول يكشف احتياطيات البلاد من الذهب الأسود

صرح المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية، بأن إنتاج النفط الإيراني ازداد بأكثر من مليون برميل يوميا منذ تسلم الحكومة الحالية مهامها أغسطس 2021.

وأشار المدير التنفيذي محسن خجسته مهر، في اجتماع أمس، إلى أن إيران استعادت الترتيب الإنتاجي السابق في منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" المسجل ما قبل الحظر، مبينا أن إنتاج النفط في عهد الحكومة السابقة كان في المتوسط 2.25 مليون برميل يوميا واليوم قد بلغ 3.3 مليون برميل.

وأضاف أنه في غضون 10 أيام مقبلة سيبلغ الإنتاج 3.4 مليون برميل يوميا. وكشف عن أن إنتاج النفط الإيراني سيبلغ مستوى 5.7 مليون برميل يوميا في السنوات الثماني القادمة والغاز 1.5 مليار متر مكعب باليوم.

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وأكد أن احتياطي إيران من النفط والغاز يبلغ 340 مليار برميل، ولديها 400 مكمن نفط وغاز وتتصدر دول العالم بهذا المجال، مضيفا أن متوسط الاستخلاص بحقول النفط 25% والغاز نحو 70%.

المصدر: فارس