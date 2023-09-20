تركيا تتبنّى هدفا طموحا مع الولايات المتحدة

صرح وزير التجارة التركي عمر بولات، بأن بلاده عازمة على تحقيق حجم التجارة المستهدف البالغ 100 مليار دولار مع الولايات المتحدة الأمريكية.

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وجاء ذلك في كلمة خلال مشاركته في المؤتمر الـ13 للاستثمار التركي، الذي عقد في ولاية نيويورك الأمريكية، أمس الثلاثاء.

وأعرب بولات عن ثقته بأن الولايات المتحدة وتركيا "يجب أن تكونا أقرب لبعضهما من أي وقت مضى"، وأن تتعاونا أكثر "للتغلب على التحديات الراهنة".

وذكّر بأن تركيا جذبت 255 مليار دولار من الاستثمارات في الفترة الممتدة بين عامي 2002 و2023.

ولفت إلى أن صادرات تركيا تجاوزت 254 مليار دولار العام الماضي، وأن الصادرات هي "إحدى القوى الدافعة الرئيسية للنمو الاقتصادي في تركيا".

وذكر بولات أن العالم على أعتاب عصر صناعي جديد، وأن الاقتصاد الأخضر والرقمي أصبحا معيارين للتنمية الاقتصادية الجديدة.

وأوضح أن هذا التطور يجبر الشركات والدول على إعادة النظر في أولوياتها وتصميم أدوات مبتكرة لتحقيق الاستدامة.

المصدر: وكالات