واردات فرنسا من الغاز الجزائري ترتفع خلال النصف الأول من 2023

ذكرت صحيفة "الشروق" الجزائرية، أن الواردات الفرنسية من الغاز الجزائري خلال النصف الأول من هذا العام ارتفعت بنسبة 92.1 %، وهي تقارب نصف الكمية التي استوردتها فرنسا من الغاز.

وأوضحت الصحيفة الجزائرية نقلا عن تقارير موقع "الطاقة" أن " واردات فرنسا من الغاز الجزائري ارتفعت لتبلغ 49.9 % من إجمالي واردات فرنسا من الغاز. وهو ما يجعل الغاز الجزائري أهم مصادر الطاقة في فرنسا".

وحسب الوثيقة التي جاءت ضمن الرسالة الاقتصادية لوزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية، التي اطلع عليها موقع الطاقة فإن "الكمية تقدر قيمتها بـ1.6 مليار دولار".

كما ذكر موقع "الطاقة" أن "صادرات الجزائر إلى فرنسا من المحروقات شهدت ارتفاعا كبيرا خلال النصف الأول من هذا العام، وبلغت نموا يقدر بنحو 35.1 %، مقارنة مع نفس المدة العام الماضي".

كما ارتفعت أيضا الواردات الفرنسية من المشتقات النفطية الجزائرية خلال السداسي الأول لهذا العام بنسبة 9.6 %، مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.

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المصدر: صحيفة "الشروق" الجزائرية