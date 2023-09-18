هل تستعد مصر لظهور عملة جديدة عليها أبرز ملوك مصر؟ (صورة)

كشفت مصادر مصرفية في مصر، حقيقة طرح عملة جديدة من فئة الـ50 جنيها عليها رسمة فرعونية للملك توت عنخ آمون مصنعة من مادة البوليمر.

وأوضحت المصادر المصرفية العاملة ببنوك مصرية لـ القاهرة 24، أنه لا توجد عملات من فئة الـ50 جنيها مصنعة من مادة البوليمر في مصر، وأن الصورة المنتشرة هي صورة مرسومة باليد عبر استخدام أدوات الفوتوشوب وتتم طباعتها ورقياً.

وأشارت المصادر المصرفية، إلى أن البنك المركزي لم يعلن حتى الآن طرح أي عملات جديدة مصنعة من مادة البوليمر في مصر بعد طرح 10 جنيهات منذ أكثر من عام وطرح العشرين جنيها البلاستيكية منذ عدة أشهر في يونيو الماضي.

وتحمل عملة الـ50 جنيها المفبركة المنتشرة عبر وسائل التواصل، توقيع محافظ البنك المركزي السابق طارق عامر.

وكانت الخبيرة المصرفية الدكتورة سهر الدماطي، قالت عند طرح العشرين جنيها البوليمر في يونيو، في تصريحات تلفزيونية، إن العملة البلاستيكية الجديدة فئة الـ20 جنيها طرحت في العيد الماضي تماشيا مع إحلال وتجديد العملات لتواكب أفضل وأحسن العملات في العالم.

وخلال الفترة الماضية، استقر رأي البنك المركزي على طرح فئات العملة المصرية الأكثر تداولًا، وهى الـ10 جنيهات والـ20 جنيهًا في صورتها البلاستيكية الجديدة وبتصميم جديد.

وجاء الطرح بعد دراسات دقيقة أجراها فريق الخبراء في البنك المركزي المصري، حول أكثر فئات البنكنوت تداولًا بين المواطنين، والجدوى الاقتصادية لطباعة فئات العملة المختلفة.

المصدر: القاهرة 24