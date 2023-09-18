"تسلا" تتطلع لبيع 20 مليون سيارة سنويا بمساعدة السعودية

تجري السعودية محادثات مع شركة "تسلا" لإنشاء مصنع للسيارات الكهربائية في المملكة، في إطار خطة سعودية طموحة لتأمين المعادن اللازمة للسيارات الكهربائية.

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وجاء ذلك بحسب ما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال" عن أشخاص وصفتهم بالمطلعين على المحادثات، وبحسب المصادر فإن المحادثات في مرحلة مبكرة للغاية وقد لا تكتمل.

وعرضت الرياض على شركة "تسلا" إعطاءها الحق في شراء كميات معينة من المعادن التي تحتاجها لمركباتها الكهربائية من دول مثل الكونغو. وذكرت الصحيفة أن السعوديين تواصلوا مع الحكومة الكونغولية في يونيو الماضي بشأن تأمين إمدادات المعادن من الكونغو التي توفر حوالي 70% من الكوبالت في العالم.

وأحد المقترحات التي تدرسها السعودية يتضمن توسيع نطاق التمويل لشركة "ترافيغورا" العملاقة لتجارة السلع الأساسية التي تملك مشروعا متعثرا في الكونغو للكوبالت والنحاس، والذي يمكن أن يساعد في نهاية المطاف في إمداد مصنع سيارات "تسلا" في المملكة.

وإذا نجحت الصفقة مع السعوديين، فيمكن أن تساعد "تسلا" على تحقيق تطلعاتها لبيع 20 مليون سيارة سنويا بحلول 2030، ارتفاعا من حوالي 1.3 مليون في 2022.

المصدر: وول ستريت جورنال