ساويرس يكشف تفاصيل طلب ترخيص في مصر لنوع جديد من البنوك نجحت تجربته في أمريكا

كشف رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، تفاصيل اعتزامه التقدم بطلب الترخيص لبنك رقمي في مصر.

وخلال مداخلة هاتفية ضمن برنامج "حضرة المواطن"، أوضح نجيب ساويرس قائلا: "البنوك الرقمية أصبحت منافسا قويا للبنوك التقليدية، وهي عبارة عن أن كل العمليات المالية والبنكية تتم عن طريق الهاتف ولا تستلزم الذهاب للبنك".

وتابع ساويرس،: "التحويلات والسحب والدفع وكل شيء يكون بشكل إلكتروني وعدد الموظفين في البنك يكون قليلا جدا"، لافتا إلى أن "عملية الاقتراض تكون "أونلاين" وتكون أسرع بكثير من العملية التقليدية، وأن تكلفة الموافقة على القرض تكون قليلة، حيث أن الفكرة ناجحة في أمريكا، ومن الجيد التفكير".

هذا وتطرق نجيب ساويرس في حديثه إلى ملتقى التوظيف، حيث قال: "هناك وظائف كثيرة جدا، وهناك رغبة لدى عدد كبير من الشباب للحصول على وظيفة.. المشكلة في طالب الوظيفة أنه ييأس بسرعة ولا يستطيع طرق كل الأبواب".

وأردف رجل الأعمال المصري "الملتقى بدون مقابل، ويذهب الشاب للتقدم للوظيفة وتكون الشركات موجودة"، مستطردا: "من 4 آلاف وظيفة يتم شغل 90% من الوظائف.. ملتقيات التوظيف تعطي أملا للشباب العطلان اللي قاعد في البيت، اللي ممكن ينحرف أو يستشيخ ويروح لسكة المخدرات لو ما لقاش فرصة عمل مناسبة".

المصدر: "صدى البلد"