أبرز تصريحات رئيسة المركزي الروسي بعد قرار رفع الفائدة

تحدثت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا عن الأسباب التي وقفت وراء قرار رفع الفائدة، موجهة رسالة إلى الأسواق مفادها أن المركزي يمتلك جميع الأدوات اللازمة لضمان الاستقرار.

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وفي ما يلي أبرز تصريحات المسؤولة الروسية في مؤتمر صحفي عقد بعد إعلان قرار رفع الفائدة:

- أعلن بنك روسيا المركزي زيادة سعر الفائدة على خلفية تراجع الروبل.

- المركزي الروسي لا يرى مخاطر على الاستقرار المالي في البلاد مع انخفاض العملة الوطنية.

- معدل نمو الاقتصاد الروسي في النصف الثاني من العام سيكون أكثر اعتدالا.

- نتوقع ازدياد إقبال المواطنين على إيداع أموالهم في البنوك.

- سيبقى سعر الفائدة مرتفعا حتى استقرار التضخم.

- لا تزال هناك إمكانية لحدوث "هبوط" أكثر حدة للاقتصاد العالمي.

وفي وقت سابق اليوم، قرر البنك المركزي الروسي في اجتماع مجلس إداراته رفع سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 1% إلى 13% سنويا.

وعن سبب قرار رفع الفائدة، أفاد البنك المركزي الروسي بأن المخاطر التضخمية لا تزال مرتفعة.

المصدر: نوفوستي