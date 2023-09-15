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أسعار النفط تواصل ارتفاعها بدعم من توقعات الطلب

مال وأعمال

أسعار النفط تواصل ارتفاعها بدعم من توقعات الطلب
Globallookpress
صورة تعبيرية
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واصلت أسعار النفط ارتفاعها في تعاملات اليوم الجمعة بدعم من زيادة التوقعات بانتعاش الطلب العالمي على الذهب الأسود.

وبحلول الساعة 09:20 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.82% إلى 90.90 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.76% إلى 94.41 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

وأمس كانت أسعار الذهب الأسود قد صعدت فوق مستوى 94 دولارا للبرميل، مسجلة أعلى مستوى منذ منتصف نوفمبر الماضي.

المصدر: RT + بلومبرغ

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