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وكالة الطاقة الدولية: سوق النفط ستحقق فائضا في 2024 بشرط..

مال وأعمال

وكالة الطاقة الدولية: سوق النفط ستحقق فائضا في 2024 بشرط..
Globallookpress
صورة تعبيرية
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ذكرت وكالة الطاقة الدولية أن قرار مجموعة "أوبك+" تمديد خفض الإنتاج حتى نهاية 2023 سيؤدي إلى عجز في الإمدادات خلال الربع الرابع من العام الجاري.

وأضافت الوكالة في تقريرها الشهري، أن السوق النفطية قد تتحول لفائض مطلع العام المقبل في حال إلغاء التخفيضات الطوعية التي ينفذها أعضاء "أوبك+".

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وفي وقت سابق الشهر الجاري، أعلنت روسيا والسعودية عن قرارات لدعم أسواق النفط، حيث أعلنت موسكو تمديد قرار خفض طوعي في إنتاجها من االخام، بمقدار 300 ألف برميل يوميا، لينتهي في ديسمبر 2023.

فيما أعلنت السعودية تمديد الخفض الطوعي البالغ مليون برميل يوميا، 3 أشهر أخرى من أكتوبر حتى ديسمبر 2023.

المصدر: وكالات

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