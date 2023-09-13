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انكماش اقتصاد المملكة المتحدة بأكثر من المتوقع

مال وأعمال

انكماش اقتصاد المملكة المتحدة بأكثر من المتوقع
Globallookpress
صورة تعبيرية
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انكمش اقتصاد المملكة المتحدة بنسبة 0.5% خلال يوليو 2023 مقارنة بشهر يونيو 2023، بحسب تقرير صدر عن مكتب المملكة المتحدة للإحصاءات الوطنية (ONS).

وبذلك يكون اقتصاد المملكة المتحدة قد انكمش بأكثر من المتوقع في يوليو الماضي، حيث كان متوقعا تراجعه 0.2% فقط.

وأشار المكتب إلى أن الإنتاج الصناعي خلال هذه الفترة انخفض بنسبة 0.7%، وقطاع الخدمات وقطاع البناء بنسبة 0.5%.

أما على مستوى النمو الفصلي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر الثلاثة المنتهية في يوليو 2023 بنسبة 0.2%.

والشهر الماضي، أظهرت بيانات رسمية تراجع معدل التضخم في بريطانيا في يوليو 2023 إلى أدنى مستوياته في 17 شهرا، وذلك على خلفية انخفاض أسعار الطاقة.

المصدر: برايم

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