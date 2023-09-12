مشتريات ألمانيا من النفط الروسي ترتفع 12 ضعفا خلال العام الجاري

أفادت صحيفة "دير شبيغل" الألمانية نقلا عن إحصائيات رسمية أن السلطات الألمانية زادت في مشترياتها من النفط الروسي عبر الهند بـ12 ضعفا.

وأشارت إلى أن ألمانيا تشتري الوقود من الهند، التي بدورها تشتري النفط الخام من روسيا.

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وذكرت الصحيفة أن قيمة النفط المورد من الهند إلى ألمانيا ارتفعت من 37 مليون يورو العام الماضي إلى 451 مليون يورو عام 2023.

وأظهرت إحصائيات الجمارك البرازيلية في وقت سابق أن روسيا زادت في أغسطس من صادرات منتجاتها النفطية إلى البرازيل إلى 920 ألف طن، وهو ما يزيد بثلاث مرات عن أقرب منافسيها الولايات المتحدة.

واعتبرت عضو البرلمان الألماني سارة واجنكنخت، أن رفض برلين للغاز الروسي تصرفا غبيا.

وأشارت إلى أنه على الرغم من العقوبات، لا تزال دول أوروبية أخرى تشتري الغاز المسال "بكميات ضخمة، إما مباشرة من روسيا أو عبر طرق بديلة"، في حين أن برلين لا تفعل ذلك.

المصدر: RT