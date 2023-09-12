بوتين: لا توجد مشاكل مستعصية فيما يتعلق بسعر صرف الروبل

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه لا توجد مشاكل مستعصية فيما يتعلق بسعر صرف الروبل، في إشارة إلى أن السلطات تمتلك جميع الأدوات اللازمة لدعم العملة الوطنية.

وقال بوتين، في كلمة خلال الجلسة العامة بمنتدى الشرق الاقتصادي الروسي، إن الحكومة الروسية لن تتخذ إجراءات مفاجئة لحل المشاكل المرتبطة بسعر صرف الروبل، كما أن الحكومة لا ترى وجود ضرورة لزيادة الضرائب.

وأضاف، أن المركزي الروسي رفع سعر الفائدة الرئيسي في الوقت المناسب لدعم الروبل، وشدد على أنه لا توجد مشاكل أو صعوبات لا يمكن التغلب عليها فيما يتعلق بسعر صرف الروبل.

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وفي منتصف الشهر الماضي، قرر البنك المركزي الروسي رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 12% لدعم العملة الروسية، التي تراجع سعر صرفها بشكل ملحوظ أماك العملة الأمريكية.

وأمس صرح مساعد الرئيس الروسي مكسيم أوريشكين بأن فائضا من العملة الصعبة سوف يتشكل في الأشهر المقبلة على خلفية عدد من العوامل، وقد تجاوزت روسيا نقطة ذروة هبوط الروبل.

وفي تعاملات اليوم، صعد الروبل أمام عملات رئيسية في ظل التصريحات الداعمة من القيادة الروسية، وانخفض سعر صرف الدولار في التعاملات الصباحية دون مستوى 94 روبلا للدولار وذلك للمرة الأولى منذ مطلع شهر سبتمبر الجاري.

المصدر: RT