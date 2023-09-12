الخارجية الروسية تكشف عن حلول محتملة لقضية ديون الدول الإفريقية لروسيا

ذكر أوليغ أوزيروف السفير المتجول بالخارجية الروسية رئيس أمانة منتدى الشراكة الروسية الإفريقية، أنه يمكن تحويل ديون دول إفريقيا لموسكو إلى استثمارات أو مشاريع تنموية معينة.

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وردا على سؤال صحفي عما إذا كان الجانب الروسي سيشطب ما تبقى من الديون المستحقة على الدول الإفريقية، قال أوزيروف إن "مثل هذه الطروحات قيد البحث"، مضيفا أنه يجري النظر في كل حالة على حدة، حيثما دعت الحاجة.

وتابع: "في بعض الأحيان يمكن تحويل هذه الديون إلى استثمارات أو بعض المشاريع التنموية، ولم لا؟ هذه الأمور بالطبع يمكن مناقشتها"، مشددا على أن "هذه ممارسة عالمية، وليست لنا فقط".

وفي يوليو، أشار أوزيروف في حدجيث لوكالة "تاس" إلى أن القضايا المتعلقة بديون الدول الإفريقية لروسيا قد تمت تسويتها بنسبة 90%.

وعلى صعيد العلاقات الروسية الإفريقية أيضا، صرح وزير الزراعة الروسي دميتري باتروشيف للصحفيين على هامش منتدى الشرق الاقتصادي، بأن الإمدادات المجانية من الحبوب الروسية إلى إفريقيا ستبدأ في أقرب وقت.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن في ختام قمة "روسيا - إفريقيا" في بطرسبورغ نهاية يوليو الماضي، أن موسكو ستبدأ بإرسال الحبوب الروسية المجانية إلى البلدان الإفريقية خلال 3-4 أشهر.

المصدر: "تاس"