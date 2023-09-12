الروبل يواصل الارتفاع ويسجل أعلى مستوى أمام الدولار منذ مطع سبتمبر الجاري

واصلت العملة الروسية الارتفاع أمام العملات الرئيسية، اليوم الثلاثاء، معوضة بعض خسائرها السابقة، بعد تصريحات داعمة من مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

إقرأ المزيد

وفي التعاملات الصباحية، بحلول الساعة 07:30 بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف الدولار بواقع 1.85 روبل (الروبل = 100 كوبيكا) إلى 93.18 روبل.

فيما انخفض سعر صرف اليورو بواقع 2.29 روبل إلى 100.20 روبل، كما تراجع سعر صرف اليوان الصيني بواقع 26 كوبيكا إلى 12.76 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

وفي وقت سابق، صرح مساعد الرئيس الروسي مكسيم أوريشكين بأن فائضا من العملة الصعبة سوف يتشكل في الأشهر المقبلة على خلفية عدد من العوامل، وقد تجاوزت روسيا نقطة ذروة هبوط الروبل.

المصدر: RT