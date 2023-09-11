بوتين: نشهد اليوم حدثا فارقا في قطاع النقل

شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال زيارته إلى مجمع "زفيزدا" لبناء السفن في الشرق الروسي اليوم الاثنين، في مراسم إطلاق التسمية على سفينتين جديدتين.

وقال الرئيس الروسي، في المراسم: "اليوم نشهد حدثا مهما في قطاع بناء السفن الروسي وفي قطاع النقل ككل، حيث سيتم إطلاق التسمية على سفينتين جديدتين، ناقلة غاز ستحمل اسم الكاتب الروسي، المحبوب لدى الكثيرين، "فالنتين بيكول" وتسمية الناقلة المكوكية باسم أليكسي كوسيغين (رجل دولة من العهد السوفيتي)".

وأعرب بوتين عن ثقته في أن السفن الجديدة ستكون جديرة بهذه الأسماء اللامعة، وقال: "هذه سفن بحرية حديثة وقوية ومجهزة بأحدث التقنيات وهي واحدة من الأفضل في فئتها في العالم. هذه السفن قادرة على العمل في درجات حرارة منخفضة للغاية، وفي ظروف مناخية قاسية، ونقل كميات كبيرة من النفط والغاز".

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وجاء مشاركة الرئيس الروسي في المراسم في إطار زيارته إلى مدينة فلاديفوستوك للمشاركة في أعمال منتدى الشرق الاقتصادي، المنعقد في الفترة من 10 إلى 13 سبتمبر 2023.

ويعد الحدث منصة لجذب الاستثمارات إلى منطقة الشرق الأقصى الروسي، ومنصة يبحث فيها المشاركون التحديات التي تواجه الاقتصاد في روسيا وفي العالم ككل.

المصدر: RT