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بورصة موسكو.. الدولار يتراجع بعد تصريحات مساعد بوتين

مال وأعمال

بورصة موسكو.. الدولار يتراجع بعد تصريحات مساعد بوتين
Globallookpress
صورة تعبيرية
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قفزت العملة الروسية أمام العملتين الأمريكية والأوروبية، اليوم الاثنين، معوضة جزءا من خسائرها السابقة، بعد تصريحات داعمة من مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وبحلول الساعة 11:10 بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف الدولار بواقع 97 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 96.76 روبل، فيما انخفض سعر صرف اليورو بواقع 1.05 روبل إلى 103.75 روبل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

وفي وقت سابق اليوم، صرح مساعد الرئيس الروسي مكسيم أوريشكين بأن فائضا من العملة الصعبة سوف يتشكل في الأشهر المقبلة على خلفية عدد من العوامل، وقد تجاوزت روسيا نقطة ذروة هبوط الروبل.

المصدر: RT

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