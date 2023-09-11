مساعد الرئيس الروسي يتوقع نمو أسعار النفط في السوق العالمية

قال مكسيم أوريشكين مساعد الرئيس الروسي، إن أسعار النفط الخام في العالم مستقرة الآن، واحتمال ارتفاعها أكبر من احتمال انخفاضها.

وذكر ممثل الكرملين، أنه "حتى لو نمت هذه الأسعار أو حتى إذا تم الحفاظ على المستوى الحالي، فسيكون لدى أوبك + مجال لزيادة الإنتاج".

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وأضاف، في حديث له مع الصحفيين على هامش المنتدى الشرقي الاقتصادي: "عند النظر إلى السوق العالمية، نرى أن احتياطيات النفط في العالم تتراجع بشكل جدي للغاية، وهذا يعني أنه من المستوى الحالي (لأسعار النفط) على الأغلب سيرتفع أكثر من أن ينخفض".

وأشار إلى أن أسعار النفط انخفضت بشكل كبير في النصف الأول من العام، لكنها تعافت الآن.

وقال أوريشكين: "لقد تعافت بشكل كبير، انخفض السعر إلى 50-55 دولارا للبرميل، والآن يتراوح بين 70-75 دولارا للبرميل بالنسبة لتصدير النفط الروسي".

وينعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي الثامن في الفترة من 10 إلى 13 سبتمبر 2023 في فلاديفوستوك، في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية.

المصدر: نوفوستي