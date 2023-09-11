"لادا" تتحدث عن استئناف إنتاج السيارات في مصر

أكد نائب المدير العام في شركة "أفتوفاز" الروسية سيرغي غروماك، أن إفريقيا تعد سوقا مهمة للشركة المالكة لعلامة "لادا"، مشيرا إلى أن أفتوفاز" تخطط لاستئناف صناعة السيارات في مصر.

وردا على سؤال طرحته RT حول خطط شركة "أفتوفاز" في مصر والجزائر، قال المسؤول في جلسة حوار جرت في إطار فعاليات منتدى الشرق الاقتصادي الروسي، إن التصدير قطاع مهم لمصنعي السيارات، فعند حدوث اضطرابات في السوق المحلية يعوض المصنع النقص من خلال التصدير إلى أسواق أخرى ما يحقق توازن في أنشطة الشركة.

وأضاف المسؤول: "لذلك من المهم لمصنعي السيارات زيادة الأسواق الخارجية على غرار المصنعين الكبار، وأشار إلى أن السوق الإفريقية تعد نقطة مهمة في استراتيجية تطوير "أفتوفاز" الروسية.

وعن مصر والجزائر، قال إن الشركة الروسية تعمل مع شريكها المصري على استئناف إنتاج سيارات "لادا" في مصنعها في مصر، كذلك تجري مفاوضات مع الجانب الجزائري حول التعاون الممكن.

وفي شهر يوليو الماضي، كشف رئيس "أفتوفاز" المالكة لعلامة "لادا" مكسيم سوكولوف، عن أن الشركة الروسية تجري مفاوضات مع دول، ومنها عربية، لتنظيم إنتاج سيارات "لادا" على أراضيها.

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ووفقا للمسؤول فإن الشركة ترى آفاقا لتطوير العلاقات مع إيران وتركيا، وتتفاوض أيضا مع الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان وسوريا.

كذلك أشار إلى وجود إمكانات كبيرة في العلاقات مع دول القارة الإفريقية بالإضافة لمصر هناك إمكانات مع الجزائر ونيجيريا وإثيوبيا وغانا.

وينعقد منتدى الاقتصاد الشرقي الثامن في الفترة من 10 إلى 13 سبتمبر 2023 في فلاديفوستوك، في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية.

ويعد الحدث منصة لجذب الاستثمارات إلى منطقة الشرق الأقصى الروسي، ومنصة يبحث فيها المشاركون التحديات التي تواجه الاقتصاد في روسيا وفي العالم ككل.

المصدر: RT