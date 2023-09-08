"آبل" تخسر 200 مليار دولار بعد حظر الصين استخدام "آيفون"

ذكرت بلومبرغ أن "آبل" على طريق خسارة 200 مليار دولار من قيمتها السوقية في يومين فقط بعد إعلان الصين توسيع الحظر على "آيفون"، ليشمل الوكالات المدعومة حكوميا والشركات الحكومية.

هذا وقد انخفضت أسهم الشركة بنسبة تصل إلى 5.1 بالمئة، ليصل انخفاضها، الذي استمر يومين، إلى 6.8 بالمئة.

كما يزيد في مشاكل شركة "آبل" ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية مع بيع السندات وسط مخاوف من أنّ الاحتياطي الفيدرالي سيضطر إلى تكثيف معركته ضد التضخم.

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وفي هذا السياق، أشار المحلل وامسي موهان إلى أن "توقيت الحظر مثير للاهتمام"، وذلك بالتوازي مع الإطلاق الأخير لشركة "هواوي" للهاتف الذكي المتطور والمزود بتقنية الجيل الخامس.

كما يظهر الجهاز الجديد أن بكين تحرز تقدماً مبكراً في حملة وطنية للالتفاف على الجهود الأمريكية لاحتواء صعودها، بحيث يتم تشغيل الهاتف بواسطة رقائق "7 نانومتر" من شركة "Semiconductor Manufacturing International Corp".

ويشكل مضي بكين على طريق فرض الحظر، قد يؤثر أيضاً في عدد من شركات التكنولوجيا الأمريكية الأخرى، التي تعتمد على المبيعات والإنتاج في الصين.

بدورها، أوردت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أنّ الصين أمرت المسؤولين في وكالات الحكومة المركزية بعدم استخدام هواتف "آيفون" وغيرها من الأجهزة ذات العلامات التجارية الأجنبية من شركة "آبل" في العمل، أو إحضارها إلى المكتب، بحسبما قال أشخاص مطّلعون على الأمر.

وقالت المصادر إنّ بكين منعت، منذ أعوام، المسؤولين الحكوميين في بعض الوكالات من استخدام هواتف "آيفون" في العمل، لكن المنع تم توسيعه الآن.

المصدر: وكالات