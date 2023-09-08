عشية قمة الـ 20 في الهند.. واشنطن تعلن إنهاء آخر خلاف تجاري مع نيودلهي

أعلنت الولايات المتحدة يوم الجمعة أنها اتفقت مع الهند على حل آخر نزاع بينهما في منظمة التجارة العالمية.

وجاء الإعلان في الوقت الذي التقى فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن، برئيس الوزراء الهندي ماريندرا مودي، عشية قمة مجموعة العشرين في الهند.

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وقالت المسؤولة في البيت الأبيض عن الملف التجاري كاثرين تاي، في بيان، إن "اتّفاق اليوم يحل النزاع المتبقي منذ فترة طويلة ويفتح فصلا جديدا من التعاون الثنائي الذي سيعمق العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والهند".

والخلاف المزمن بين البلدين في منظمة التجارة العالمية، كان بشأن الدواجن.

وفي نهاية يونيو، اتفقت الولايات المتحدة والهند على إنهاء 6 نزاعات بينهما في إطار منظمة التجارة العالمية، وذلك عقب اجتماع بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

وقال مكتب الممثل التجاري الأمريكي في بيان حينها، إن الهند وافقت أيضا على "إلغاء رسوم جمركية انتقامية" على بعض المنتجات الأمريكية مثل الحمص والعدس واللوز.

المصدر: وكالات