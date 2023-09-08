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خسرت 200 مليار دولار.. انخفاض سهم "آبل" بعد إجراءات صينية

مال وأعمال

خسرت 200 مليار دولار.. انخفاض سهم
Globallookpress
صورة تعبيرية
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تراجع سهم شركة "آبل" وخسر عملاق الإلكترونيات الأمريكي قرابة 200 مليار دولار من قيمته السوقية بعد أن حظرت بكين على المسؤولين الحكوميين استخدام أجهزة "آي فون" (iPhone).

وانخفضت القيمة السوقية لشركة "آبل" بنحو 200 مليار دولار بعد تقارير أفادت بأن الصين منعت موظفي الحكومة من استخدام أجهزة "آي فون" أو أي أجهزة أجنبية أخرى لأغراض العمل أو إحضارها إلى المكتب.

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وانخفضت أسهم شركة "آبل" بنحو 3% الخميس، وبنسبة 6.4% خلال اليومين الماضيين.

وأمس أغلق سهم الشركة التعاملات بتراجع نسبته 2.92% عند 177.56 دولار، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

خسرت 200 مليار دولار.. انخفاض سهم
Bloomberg

المصدر: RT

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