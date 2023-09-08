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الروبل الروسي يقفز أمام الدولار واليورو بعد تصريحات رئيس الحكومة الروسية

مال وأعمال

الروبل الروسي يقفز أمام الدولار واليورو بعد تصريحات رئيس الحكومة الروسية
Globallookpress
صورة تعبيرية
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ارتفع الروبل الروسي أمام العملتين الأمريكية والأوروبية، اليوم الجمعة، وعوضت العملة الروسية بذلك بعض الخسائر التي منيت بها سابقا، وجاء الصعود بعد تصريحات لرئيس الحكومة الروسية.

وبحلول الساعة 11:35 بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف الدولار بواقع 57 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 97.68 روبل، فيما انخفض سعر صرف اليورو بواقع 74 كوبيكا إلى 104.67 روبل.

كذلك تراجع سعر صرف اليوان الصيني بواقع 13.5 كوبيكا إلى 13.27 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

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وجاء ارتفاع الروبل، بعد أن صرح رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين، بأن إيرادات الميزانية الروسية من النفط والغاز انطلاقا من شهر سبتمبر الجاري بدأت تتجاوز بشكل كبير معدلات العام الماضي 2022.

وأشار إلى أن الميزانية الروسية حققت في نهاية الشهر الماضي فائضا قدره 230 مليار روبل (حوالي 2.38 مليار دولار)، مشددا على أن الاقتصاد الروسي يتكيف مع التحديات الحالية.

المصدر: RT

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